Maria Roveran | Come in un Film Il Nuovo Album in Uscita dal 12 Novembre

è l’artista che unisce cinema e musica nelin un”, unche celebra l’incontro tra suono e immagine.Scopri “in un”, Ildi, attrice e cantante di grande talento, sta per rilasciare il suodal titoloin un, disponibile dal 12per Squilibri Editore. Il disco, anticipato in radio dal singolo “Domenica” a partire dall’8, rappresenta un viaggio sonoro che fonde il linguaggio cinematografico con quello musicale, portando l’ascoltatore in un’esperienza unica e suggestiva.UnTra Cinema e Musicaè un’artista che ha sempre saputo muoversi agilmente tra il mondo del cinema e quello della musica, unendo la sua passione per la recitazione alla sua forte vocazione musicale.