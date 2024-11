Ilmattino.it - Kvaratshelia, ancora fumata nera; Meret: nessun incontro a Milano

Leggi l'articolo completo su Ilmattino.it

per Kvara in queste ore a. Una notizia non bella perché tradotta vuol dire che il georgiano non hasciolto la riserva sull'offertona del ds Manna di 10 giorni.