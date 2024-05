L’Empoli si salva se… Tutte le combinazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024)ha subito un gol al 104? che ha reso più complicata la salvezza, ma grazie ai risultati di Lazio e Roma giocherà contro i giallorossi senza obiettivi: a 90? dalla fine del campionato per i toscani, eccole. C’è Empoli-Roma al Castellani e in virtù del contemporaneo scontro diretto tra Frosinone e Udinese (dunque una delle due quantomeno perderà punti per strada se non entrambe) c’è la salvezza aritmetica con una vittoria contro i giallorossi per gli azzurri che al momento a quota 33 occupano il diciottesimo posto che vuol dire retrocessione. Ci sono speranze ridotte al lumicino anche in caso di pareggio, ma non per la salvezza diretta, bensì per lo spareggio: in caso di arrivo a 34 con l’Udinese (ininfluente il Verona che anche in caso di arrivo a 34 di tre squadre con Udinese ed Empoli ha una migliore ...