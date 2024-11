Calcionews24.com - Roma, ecco il totonomi per il nuovo allenatore: tutti i possibili candidati per sostituire Juric

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

nomi perIvandopo l’esonero: Mancini in pole position, ma si valutano divere piste Ladeve fare i conti con l’esonero di Ivan, il secondo stagionale per i giallorossi dopo quello di Daniele De Rossi. Adesso la società deve trovare un sostituto per il tecnico e, come .