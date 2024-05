Bologna-Juventus 3-0 LIVE | doppietta di Calafiori con 'scavetto' su Szczesny!

Di seguito i principali episodi da MOVIOLA di Bologna-Juventus , partita valida per la 37esima giornata di Serie A, in programma questa sera...

Serie A: in campo Bologna-Juventus 3-0 DIRETTA - Serie A: in campo bologna-juventus 3-0 DIRETTA - Al Dall'Ara i bianconeri e la festa Champions, poi il futuro di Motta. In settimana le comunicazioni sul tecnico (ANSA) ...

TJ - BOLOGNA-JUVENTUS 2-0 - Si riparte, nella Juve dentro Weah e Alcaraz - TJ - bologna-juventus 2-0 - Si riparte, nella Juve dentro Weah e Alcaraz - 49' - La Juve sembra più in palla in questo avvio di ripresa. 47' - OCCASIONE JUVE CON RABIOT! Sinistro del francese deviato da Posch, Skorupski si rifugia in corner. 46' - SI RIPARTE! BOLOGNA IN POSS ...

Serie A - Juve sotto di due a Bologna nello scontro per il terzo posto - Serie A - Juve sotto di due a Bologna nello scontro per il terzo posto - Termina con un Bologna in palla e una Juventus un po' seduta il primo tempo tra i felsinei e i bianconeri, che vedono i padroni di casa avanti 2-0 grazie al gol lampo di Calafiori e il ...