Terribile incidente per il famoso produttore e attore di Gomorra | è grave

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 16 maggio 2024) Questa notte unha travolto ildi, la serie cult che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano, la serie narra le vicende dei clan camorristici di varie zone di Napoli, in particolare Secondigliano.Ildi 56 anni era alla guida del suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto. Le sue condizioni sono gravi e rischia la vita. Leggi anche: Attentato a Robert Fico, come sta: le sue condizioni Leggi anche:italiano colpito da infarto, poi la brutta notizia: cos’è successoper il...