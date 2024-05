Perché il messaggio di Laura Pausini ad Angelina Mango potrebbe essere un passaggio di consegne

Ieri sera è andata in onda la finale di Eurovision Song Contest 2024 , che ha visto la nostra rappresentante, la vincitrice di Sanremo ed ex allieva di Amici, Angelina Mango , classificarsi al settimo posto. Angelina si è esibita con la sua ...

Angelina Mango prossima stella mondiale secondo il New York Times - Già dai suoi esordi all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, angelina Mango è stata in grado di entrare nei cuori degli spettatori per la sua voce… Leggi ...

Laura Pausini compie 50 anni: "Siamo solo a metà del percorso" - Laura pausini compie 50 anni e sui social sfoglia l'album dei ricordi. Ne è passato di tempo da quel Sanremo del 1993 in cui la cantante vinse nella Categoria Giovani con "La solitudine". Nel ...

Laura Pausini compie 50 anni, le persone che hanno lasciato il segno nella sua vita - Lo scorso luglio ha festeggiato trent'anni di carriera, e oggi compie 50 anni: un grande traguardo per Laura pausini, che ha voluto celebrare questa giornata con un tenerissimo post su Instagram, con ...