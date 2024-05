Maltempo - a Milano preoccupa ancora il Lambro | torna la pioggia nel pomeriggio e in serat - rimane l’allerta arancione – Il video

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo le pesanti piogge delle scorse ore,sta approfittando di una tregua dalnecessaria per smaltire le centinaia di richieste di intervento e per far abbassare il livello dei fiumi,e Seveso, esondati nella giornata di mercoledì. Ma si tratta appunto solo di una tregua.della Protezione civile, non solo in Lombardia ma anche in Friuli Venezia Giulia e sono previsti «temporali, grandinate, colpi forti di vento» in Piemonte, con allerta gialla in Veneto, Trentino Alto Adige, zone del Friuli Venezia Giulia e su parte di Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Marche. Nella mattinata di gioved 16 maggio, i vigili del fuoco hanno diramato un bollettino in cui segnalano 280 interventi svolti in Veneto a causa delle forti piogge: ...

Continua a preoccupa re il Maltempo a Milano . Nella città e in provincia il livello dell'acqua è sceso rispetto a ieri, e in molte aree la situazione è migliorata, ma nel capoluogo lombardo preoccupa ancora il Lambro , appena sotto i livelli di ...

Dopo una giornata e una notte di emergenza, a Milano e in provincia, il livello dell'acqua è sceso e in molte aree la situazione è migliorata, ma nel capoluogo lombardo preoccupa ancora il livello del Lambro , appena sotto i livelli di emergenza. In ...

Nuvoloso ma (per ora) non piove. Si è svegliata così Milano . Dopo una giornata e una notte di emergenza, in città e in provincia, il livello dell’acqua è sceso e in molte aree la situazione è migliorata, ma nel capoluogo lombardo Preoccupa ancora ...

