L’inadeguatezza della nostra classe dirigente di fronte ai pochi bravi rimasti

(Di giovedì 16 maggio 2024) Una volta il mio cardiologo mi ha raccontato d’un viaggio che aveva fatto nella Loira, a spese d’una multinazionale farmaceutica, negli anni delle vacche grasse. O, come li definì durante quel racconto lui: la prima repubblica. La codaprima repubblica del giornalismo di spettacoli è la vita che ho fatto tra i trenta e i quarant’anni, una vita che non so mai se ho fatto bene o no a mollare. Certo, a cambiare sei fusi orari in un mese non dormivo mai ed ero sempre isterica, però al Four Seasons di Los Angeles c’era una spa pazzesca. In quegli ultimi anni in cui giravano soldi, per parlare un quarto d’ora con un attore con un film da promuovere ti mandavano in primaa Los Angeles (solita cit.Aspesi: oggi a piedi), ti sistemavano tre giorni in un albergo di lusso con una cifra di extra pagati (gli altri la usavano per ...