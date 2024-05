Giuliano Peparini | Nelle docce insegnanti nudi con gli allievi - nella danza ci sono sempre stati gli abusi La mia Academy è un ambiente sicuro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il celebre coreografoha aperto nel cuore di Roma, nel quartiere Tuscolano, la scuola di arti performative. L’accademia prevede percorsi multidisciplinari per formare performer professionisti con lo studio non soloclassica, moderna, hip-hop ma anche il canto, la recitazione, il musical e le arti circensi. Al fianco di, in questa nuova avventura, è il corpo docenti formato da professionisti del settore, da ballerini, registi, coreografi, direttori d’orchestra, musicisti, attori. Tra glidila Direttrice del Corso di formazione inmoderna Veronica, Andreas Muller, Gianluca Merolli e Simone Leonardi. Tra glidi ...