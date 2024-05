Traffico Roma del 15-05-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 15 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità divieti di sosta ad ampio raggio strade chiuse e trasporti potenziati sono gli elementi del Piano mobilità per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus che si gioca questa sera dalle 21 all’Olimpico i divieti scatteranno diverse ore prima dell’incontro mentre nel pomeriggio sono previste chiusure tra le altre su viale Tor di Quinto dal Lungotevere Diaz a Lungotevere Oberdan a Ponte Duca d’Aosta e su Piazzale Maresciallo Giardino nell’area dello stadio ricordiamo che sono previsti spazi per il parcheggio dei veicoli in sharing su due ruote le linee metro oggi in via straordinaria saranno aperte sino all’una e trenta di notte potenziate Poi le linee bus per lo stadio 5 navette saranno dedicate al trasporto delle persone con disabilità chi ha il biglietto per la finale oggi ...