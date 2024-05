Roma diventa Nemi per un giorno | il flashmob che anticipa la sagra delle fragole -VIDEO

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 14 maggio 2024 – Oggi, sotto il cielo azzurro di piazza di Spagna, la famosa scalinata di Trinità dei Monti ha accolto un evento straordinario che ha catturato l’attenzione di turisti e cittadinini. Fragolare in abiti tipici hanno danzato tra la folla, distribuendo generosamente il nettare rossodindo l’atmosfera festosa della prossimae Mostra dei Fiori di, in programma per domenica 2 giugno. Il flash mob, caratterizzato da canti e danze che richiamano le tradizioni dei Castellini, ha trasformato la scalinata in un palcoscenico vivace e colorato. Accompagnati da melodie che evocano l’essenza stessa della regione, gli artisti hanno ...

Il mondo politico è molto vasto tanto da intimorire la maggior parte delle persone. C’è chi ne è affascinato e vorrebbe entrare a farne parte anche con un piccolo ruolo come quello dello scrutatore o presidente di seggio . come fare? Di seguito ...

L’AQUILA: CENTRO DANZA ART NOUVEAU, IL PICCOLO MANUEL FILIPPI CONQUISTA IL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA - L’AQUILA: CENTRO DANZA ART NOUVEAU, IL PICCOLO MANUEL FILIPPI CONQUISTA IL TEATRO DELL’OPERA DI roma - Manuel Filippi, già vincitore di diversi concorsi nazionali, è stato preparato dal Maestro Simone Pergola, docente diplomato in Accademia Nazionale Danza di roma e ballerino professionista ... sogni ...

Villa Aldobrandini: partiti i lavori per bar e spazi culturali, resterà chiusa ad agosto – VIDEO e FOTOGALLERY - Villa Aldobrandini: partiti i lavori per bar e spazi culturali, resterà chiusa ad agosto – VIDEO e FOTOGALLERY - “È uno dei cantieri più importanti in corso”, ha detto il sindaco di roma Roberto Gualtieri oggi in occasione di un sopralluogo. “Stiamo riqualificando un gioiello architettonico realizzato quando gli ...

Tsitsipas e Zverev, seguiti come ombre dai genitori. Agassi e Graff esempi positivi (ma non sono mancati traumi e abusi) - Tsitsipas e Zverev, seguiti come ombre dai genitori. Agassi e Graff esempi positivi (ma non sono mancati traumi e abusi) - Padri-padroni. La lista, nel tennis, è lunga e sempre nuova, da Emmanuel (Mille)/Andre Agassi tradotta in best seller da un Pulitzer a Sergio/Camila Giorgi dei giorni nostri. Con gli occhi ...