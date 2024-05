Ponza e Ventotene - la Guardia Costiera cerca un ormeggiatore | requisiti e come fare domanda

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 (uno) posto dida inserire nel gruppo unico degli ormeggiatori delle isole pontine di. Si potràfino al 26 maggio (clicca qui per leggere il bando). IPossono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande d’ammissione, siano in possesso dei seguenti: a. età non inferiore ai 18 (diciotto) anni e non superiore a 45 (quarantacinque) anni (il limite massimo di età è superato alla mezzanotte del giorno del quarantacinquesimo compleanno); b. cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea, purché il candidato abbia adeguata ...