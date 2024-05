Cosa c’entra il tour di Xi con il secondo shock cinese Scrive Bonatti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il recente viaggio in Europa di Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare, ha acceso i riflettori sullo stato dei rapporti, politici ed economici, tra la superpotenzae i paesi del Vecchio Continente. Il viaggio ha reso così plasticamente visibile come gestire in ordine sparso i rapporti con la Cina da parte dei leader europei, nell’illusione di far valere in proprio i rispettivi interessi nazionali, non porti a grandi risultati, a meno che, come nel caso dell’Ungheria, non ci si presti con l’opportunismo e il cinismo abituale di Orban a giocare da free rider a scapito dei valori e degli interessi europei, facendo del proprio paese una piattaforma per la penetrazione politica ed economicanel continente europeo. Tra le illusioni che i leader europei dovrebbero finalmente mettere da parte, c’è senz’altro ...