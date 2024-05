Eccola finalmente - bellissima Manila Nazzaro con l’abito da sposa | il pubblico non aspettava altro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 14 maggio 2024)e Stefano Oradei, matrimonio da sogno. Dopo le nozze in Campidoglio, lunedì 13 maggio la cerimonia e la festa preparata nei minimi dettaglio con tanti amici famosi i a Villa Miani. Come riporta il sito Ultime notizie flash, erano in tanti a celebrare il giorno speciale di questa coppia che ha deciso di compiere il grande passo nonostante stia insieme da poco. Da Milena Miconi e Veronica Maya passando per Angela Melill, le damigelle dellavestite color lavanda. E poi gli ex coinquilini del GF Vip come Miriana Trevisan, Francesca Cipriani insieme al marito, Delia Duran e Alex Belli. E poi Adriana Volpe, che non poteva mancare nel giorno del si. Il testimone dello sposo è stato Raimondo Todaro, uno dei pochi ex ballerini di Ballando con le stelle presente al matrimonio di Stefano Oradei. C’erano anche Samantha De ...