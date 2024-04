Benevento apre una Finestra sulla Danza | al via il Festival di Primavera

Tempo di lettura: 2 minutiIl ‘Festival di Primavera – Una Finestra sulla Danza’ si avvia alla sua quinta edizione, consolidandosi come una rassegna che promuove una feconda interazione tra danza e cultura in tutti i suoi aspetti. Un evento, in programma in città da sabato 27 a lunedì 29 aprile, ...

Continua a leggere>>