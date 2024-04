Tennis | Torneo Madrid Errani ko al secondo turno

Sara Errani affronterà Beatriz Haddad Maia nel secondo turno del WTA 1000 di Madrid 2024 , torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Vuole continuare a sognare la tennista azzurra, che dopo aver superato le qualificazioni ha anche ottenuto una fantastica vittoria ... Continua a leggere>>

Gli italiani in campo a madrid oggi 25 aprile: il programma e la guida tv - Altra giornata ricca di italiani a madrid. Cominciano i secondi turni al femminile, mentre si giocano i primi turni della parte alta del tabellone maschile. In campo ci sarà ancora Sara errani dopo ...

madrid Open 2024, errani batte Wozniacki/ Tennis, grande vittoria contro la ex numero 1 (25 aprile 2024) - madrid Open 2024, bellissima vittoria per Sara errani che batte Caroline Wozniacki in rimonta e in un match che è durato ben due ore e 51 minuti.

madrid, quattro italiani ai nastri di partenza: il programma della giornata - madrid, quattro italiani ai nastri di partenza: il programma della giornata. Vediamo insieme cosa ci aspetta nella capitale spagnola.

