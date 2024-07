Equitazione calendario completo Olimpiadi 2024 oggi | orari 27 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Dopo la Cerimonia di Apertura di ieri sera, ledi Parigisono ufficialmente pronte a partire e con esse anche il fitto programma dell’, che per l’occasione si svolgerà nell’incredibile location di Versailles. Ad aprire l’agenda equestre sarà il concorso, dove l’Italia potrà schierare a pieno la sua squadra, fatta di tre elementi e una riserva sul posto. Evelina Bertoli (in sella a Fidjy des Melezes), Emiliano Portale (con Future) e Giovanni Ugolotti (che monterà Swirly Temptress), in questo sabato 27, saranno impegnati nel primo round del, in particolare nella prova di dressage, con Pietro Sandei (in sella a Rubis de Prere) che sarà a disposizione dei tecnici per eventuali sostituzioni.