Ostaggi Israele vertice domenica a Roma e nuove condizioni di Netanyahu | il punto

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 27 luglio 2024) Il summit per cercare di chiudere l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Parteciperanno Cia e Mossad28 luglio, per cercare di chiudere l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza e far tornare gliisraeliani a casa. E' quanto rivelano Axios e Walla, che citano fonti israeliane e