Parigi 2024 Tamberi perde la fede nella Senna

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Disavventura per il portabandiera azzurrocerimonia inaugurale Disavventura per il portabandiera azzurro Gianmarcoche durante la sfilatacerimonia inaugurale delle Olimpiadiha perso lanuziale. Sul battello dell'Italia alcuni atleti, in particolare gli azzurri della pallanuoto, se ne sono accorti: "Perso un oro ne trovi un altro".