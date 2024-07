Israele Netanyahu ospite a casa Trump Il tycoon attacca Harris | Irrispettosa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 27 luglio 2024) L'ex presidente Usa: “Non sono stati molto gentili nei confronti di. In realtà non so come una persona ebrea possa votare per lei, ma questo dipende da loro” "". Così Donaldha definito la dichiarazione di Kamalasulla guerra di Gaza prima di un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin