Ostaggi Israele vertice domenica a Roma e nuove condizioni di Netanyahu | il punto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 luglio 2024) (Adnkronos) –28 luglio, per cercare di chiudere l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza e far tornare gliisraeliani a casa. E’ quanto rivelano Axios e Walla, che citano fonti israeliane e americane. A partecipare saranno il direttore della Cia Bill Burns, il capo del Mossad Dedi Barnea, il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdel Rahman al-Thani e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamal. Il nuovo round di negoziati avviene in un momento cruciale, sottolinea Axios, ricordando che venerdì Benjaminha incontrato Joe Biden che considera l’accordo fondamentale per la sua “legacy”. Alle famiglie degliha infatti ribadito che continuerà a spingere verso questo obiettivo fino alla fine del suo mandato, e queste, dopo l’incontro, a cui ha partecipato anche Bibi, si sono dette più ottimiste.