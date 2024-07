Esodo estivo 2024 weekend 27-28 luglio da bollino rosso su strade e autostrade

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 27 luglio 2024) (Adnkronos) –di primo, oggi sabato 27e domani domenica 28con milioni di italiani in partenza per le vacanze e pronti a mettersi in viaggio sue autoda Nord a Sud. In previsione dell’aumento del traffico, Anas (Gruppo FS Italiane) ha limitato la presenza dei cantieri: