REGIONE LIGURIA – CINQUE TERRE | VIA DELL’AMORE DOPO 12 ANNI SABATO 27 LUGLIO RIAPRE UNO DEI SENTIERI PIÙ BELLI DEL PIANETA SIMBOLO DELLA LIGURIA NEL MONDO

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 27 luglio 2024) INVESTITI OLTRE 23 MILIONI DI EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA RIOMAGGIORE, Italy–(BUSINESS WIRE)–Poco più di 900 metri di sentiero a picco sul mare, incastonato come un gioiello nella rocciafalesia:una lunga attesa, domani,27la Via, luogonel, uno dei più, suggestivi e famosi del, nel cuore del paradiso naturale delle, dichiarate nel 1997 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Era chiusa dal 2012 a causa di una frana.