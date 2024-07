Esodo estivo 2024 weekend 27-28 luglio da bollino rosso su strade e autostrade

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 27 luglio 2024) La situazione sarà un po' meno critica sabato pomeriggio, contrassegnato dalgiallo (Traffico intenso)di primo, oggi sabato 27e domani domenica 28con milioni di italiani in partenza per le vacanze e pronti a mettersi in viaggio sue autoda Nord a Sud. In previsione