Parigi 2024 la cerimonia peggiore di sempre | X boccia lo show

(Di sabato 27 luglio 2024) (Adnkronos) – “Pietà, basta così”. Lad’apertura delle Olimpiadi dinon piace granché, a giudicare dalla valanga di commenti che compaiono su X e spingono gli hashtag #OpeningCeremony e #Paris. Losulla Senna, con la sfilata delle nazionali sui battelli, non riscuote troppi consensi. Lo spazio per gli atleti è ridotto, gli sportivi sono figure marginali nel megaspettacolo di oltre 4 ore che mette a dura prova la tenuta degli spettatori in loco, con la pioggia che non dà tregua, e di quelli che davanti ai teleschermi passano da Lady Gaga al can-can, da Aya Nakamura ai giochi di luci nella nottena. “Lapiù brutta che io ricordi”, sentenziano numerosi utenti, con sfumature diverse alle varie latitudini.