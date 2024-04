(Di giovedì 25 aprile 2024) Nel 2023 in Italia ci sono state 379mila nascite, un dato che nuovamente ha toccato il minimo storico. Sono ormai anni che la curva continua a scendere, portandosi dietro il calo demografico della popolazione italiana. Ma perché si? E quali sono i fattori che possono invertire la tendenza?

ANCONA Due h anno scelto la via del pensionamento (o addirittura del prepensionamento). Una è stata defenestrata dal Tribunale del Lavoro di Roma perché non possedeva i requisiti idonei... Continua a leggere>>

Articolo pubblicato il 17 Aprile 2024 16:07 L'articolo On. Elena Boschi : “I giornalisti fanno politica”. ALMENO c’è qualcuno che la fa proviene da Il Difforme. Continua a leggere>>

meno sesso tra le coppie . Sembra questa la tendenza che avanza negli ultimi anni nella vita a due e non sempre è sintomo di crisi o infelicità tra i partner. Eppure, la domanda di quante volte si dovrebbe fare l’amore Perché una coppia possa dirsi soddisfatta ritorna periodicamente. E secondo ... Continua a leggere>>

"Little Italy", il Paese in cui si fanno sempre meno figli - Ma perché si fanno meno figli E quali sono i fattori che possono invertire la tendenza Le possibili risposte Le cause della denatalità sono molte ed è difficile dare un'unica risposta o soluzione.

Continua a leggere>>

Meta, Google e OpenAI: accordo per proteggere i minori dall'intelligenza artificiale generativa - Le implementazioni necessarie L’iniziativa ha fatto sì che le Big Tech si impegnassero nell ... Tuttavia, su quelle artificiali, gli stessi strumenti risultano essere meno efficaci. L'IA non è l'unico ...

Continua a leggere>>