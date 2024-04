FOTO Montefalcone di Valfortore - le spoglie del Tenente Ennio Goduti sono tornate nel suo paese natale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo 83 anni,tornati adi, suodi nascita, i resti mortali del, che erano custoditi presso il sacrario militare di Bari. Le massime autorità del centro fortorino con in testa in sindaco Michele Leonardo Sacchetti, sirecate in Puglia per ricevere la teca con i resti mortali del, caduto in battaglia in maniera eroica nel corso della Seconda Guerra Mondiale in territorio libico, a Giarabub, il 21 marzo del 1941, nel corso della battaglia tra le truppe italiane e quelle del Commonwealth.di complemento del Regio Esercito Italiano, Medaglia d’oro al Valore Militare alla ...