Furto da oltre 200mila euro nel magazzino di Commodore | rubati laptop - computer e workstation

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il bilancio delaldi Tiburtina a Roma è di circa. Due ladri hanno cercato di disinstallare il sistema di allarme e hanno spinto uno dei responsabili per poi scappare su un furgone. Indaga la Polizia.

Mantova , 29 febbraio 2024 – Erano entrati nell'attività commerciale Asia African Market di Mantova , avevano distratto la commessa e portato via uno zaino contenente diecimila euro in contanti ed un ...

Cornegliano Laudense (Lodi), 7 marzo 2024 – furto da tremila euro al Brico Center , denunciate tre persone. Il direttore del Brico Center di Cornegliano Laudense ha denunciato in Questura a Lodi il ...

È bastato un minuto e 32 secondi ad una banda di ladri per fare razzia di iPhone e smartphone Samsung e riuscire a scappare. Il valore dei telefonini rubati si aggira intorno ai 30mila euro .Continua ...

Roma, 23 marzo 2024 – É stato un Furto da film con circa 400 pezzi, tra gioielli, pietre preziose, brillanti, orologi di valore, per un valore di oltre 800mila euro messo a segno lo scorso 3 ottobre ...

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze , coadiuvati in fase operativa dai militari della Compagnia di Pisa e da personale della Polizia di Frontiera Aerea di Pisa, hanno ...

Il locale La Cantina in provincia di Cremona è stato derubato: vino , cibo, strumenti da cucina per un bottino di 40 mila euro . "A pranzo saremo aperti", scrivono i gestori sui social.Continua a ...

Banda del buco, tre colpi in pochi giorni a Genova. Rubati attrezzi e merce per 150mila euro - I ladri praticano un foro di piccole dimensioni accanto alle porte di sicurezza e così le riescono ad aprire. Aumentati i controlli nel fine settimana. Caccia ...ilsecoloxix

Salta in aria un altro Atm, sportelli di Poste e banche del Foggiano e della Bat tra i più colpiti d'Italia - La decisione era stata presa per ragioni di sicurezza dopo i numerosi e reiterati furti, che rappresentano oltre il 40% del dato nazionale. Il dato più alto in Capitanata Sono circa 120 gli Atm delle ...foggiatoday

Roma, la Terra dei fuochi: molotov al politico anti-discariche - Furti, auto cannibalizzate e discariche a cielo aperto. Una piaga senza fine per il Municipio VI di Roma Capitale, ma che colpisce tutta la ...iltempo