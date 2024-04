Con quei soldi ci compri una casa Belve - cifra choc per l’intervista a Fedez | la Rai replica

(Di lunedì 22 aprile 2024) Perrilasciata a Francesca Fagnani aavrebbe ricevuto un compenso mostruoso. La rivelazione arriva dal quotidiano torinese ‘La Stampa’ e fa particolarmente scalpore dopo il caso Scurati, il monologo del quale era stato tagliato, dichiarazione ufficiale del presidente del consiglio Giorgia Meloni, perché 1800 euro erano stati considerato compenso troppo alto. Compenso minimo se paragonato a quello che la Rai spende di solito per ospite e soubrette. >>“Ma voi sapete che Chiara Ferragni…”. Mattino Cinque, Federica Panicucci lancia la bomba clamorosa in diretta: “E anche”. Tutto scoperto “L’ospitata del giornalista e opinionista può “variare dai 300 ai 2.000 euro”.. Sgarbi raggiungerebbe punte di 3.000 euro, molto meno di un attore, un’attrice o una soubrette il cui compenso ...

Non sarà un derby a cambiare il futuro della guida tecnica. In un senso o nell’altro, in casa Milan, la stracittadina di domani – quella che può consegnare aritmeticamente lo Scudetto all’Inter – è ...

Borsa: l'Europa è in rialzo, Milano -1% con le cedole - Borse europee in rialzo a metà seduta. Gli investitori, pronti a scommettere che non ci sarà una escalation in Medio Oriente, sono ora concentrati sui risultati delle trimestrali. Sotto i riflettori r ...quotidiano

Nespole, prezzi in calo. Salgono quelli di fragole e asparagi - Roma, 22 apr. (askanews) – Arrivano sui mercati le nespole e le zucchine, mentre stanno per finire le arance rosse e i carciofi E Bmti e Italmercati Rete d’Imprese, con la collaborazione di Consumeris ...askanews

Quella di Papa V è Trap Fatta Bene - Ci siamo fatti raccontare il nuovo disco di uno dei talenti più interessanti della nuova scena rap italiana andando in giro per Pieve Emanuele, il posto dove è nato ...gqitalia