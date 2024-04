Serie A - Salernitana-Fiorentina 0-2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 aprile 2024) 20.00 Lasi arrende nel finale. I viola hanno qualche difficoltà a inizio gara, il tempo di domare l'orgoglio dei granata. Poi prendono il sopravvento, ma le occasioni non sono tantissime Clamorosa, a fine 1° tempo,quella sciupata da Ikoné in mischia. Bravissimo Ochoa a 'chiudere la porta' a Sottil, scappato via a sinistra a Pirola.Ancora protagonista il portiere su Kouamé, ma poco dopo (80') l'ivoriano si rifà sicon un colpo di testa liftato sul cross di Ranieri. Al 95' raddoppio di Ikoné dopo un'azione di contropiede.