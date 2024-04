Marocchi avvisa il Milan | Questo derby con l’Inter può rimanere nella storia

(Di domenica 21 aprile 2024)si esprime sultrae Inter,che può valere lo scudetto per i nerazzurri. L’ex giocatore avverte i cugini.? Giancarloa Sky Sport si è espresso sul match di domani trae Inter, che può consegnare lo scudetto ai nerazzurri: «Prova d’orgoglio perché va bene lo scudetto ale la seconda stella, ma chevinca lo scudetto proprio nelè anche troppo. Non è solo un, ma è un evento, che se dovesse succedere, rimarrebbe». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...

