Forlì - la trasferta dei rimpianti Carpi verso la serie C a forza 7

(Di sabato 20 aprile 2024), una partita che rievoca antiche sfide al calor bianco per la conquista della C. Una sfida, domani, purtroppo sminuita nel pathos per i galletti dopo che, fino a un mesetto fa, le due squadre erano gomito a gomito col Ravenna a darsi battaglia per il primato a suon di gol. Adesso, però, le cose sono completamente cambiate. Ilveleggia in testa col vantaggio che da +2 sul Ravenna è salito a +4, a causa dell’esclusione dal campionato della Pistoiese. Il, ripresosi col netto 3-0 rifilato al Victor San Marino dopo tre sconfitte, si ritrova a 12 punti dalla vetta a giocarsi solo il biglietto per i playoff, meta che proprio a causa della Pistoiese ora è anche più difficile da raggiungere. La squadra modenese attende i galletti al Cabassi forte di una striscia di sette successi consecutivi nei quali ...