Convocati Napoli | Kvaratskhelia recuperato - emergenza in difesa

(Di sabato 20 aprile 2024) Sono 22 idi Francesco Calzona in vista della sfida che vedrà ilaffrontare oggi alle 18 l`Empoli in una gara fondamentale...

Il Napoli ha pubblicato la lista con i convocati per il match contro l’Empoli di domani ore 18:00. Napoli , tra i convocati ancora out Olivera Portieri: Contini, Gollini, Meret. Difensori: D’Avino, ... (ilnapolista)

LA STAMPA - Pioli più di una idea per il Napoli: avviati contatti con il mister del Milan - Secondo quanto riportato da La Stampa, Stefano Pioli è più di una idea per il Napoli. Il giornale riferisce che c'è stato più di un contatto per un eventuale impegno biennale (con opzione per il terz ...napolimagazine

Udinese/Roma il 25 aprile, ok…ma quando si gioca Napoli/Roma - così da poter preparare meglio la semifinale di Europa League con il Bayer Leverkusen e per questo aveva chiesto l’anticipo della gara col Napoli a sabato 27. Il Presidente della Lega Serie A ha ...ilnapolionline