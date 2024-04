Scuola pastori e ambiente. Oltre 21 milioni investiti per le aziende del Parco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024)21di euro da finanziamento europeo portati sul territorio in 20 anni del progetto Life. E’ questo uno degli obiettivi più importanti centrati da Dream Italia, una cooperativa specializzata in sviluppo sostenibile con sede a Pratovecchio e Pistoia, che festeggia insieme ai suoi 190 dipendenti (di cui 48 in Casentino) i 45 anni di attività. Il progetto più famoso nell’ambito Life è quello dellaper, che cerca di rilanciare questo antico mestiere e che ha dato un importante supporto allepresenti neldelle Foreste Casentinesi, ma tanti altri ne sono stati fatti. Life Go Pro For a tutela della biodiversità, Life per gli anfibi sulla conservazione dei loro habitat in Casentino, Life Granatha per la difesa delle praterie del Pratomagno, Life ...