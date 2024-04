Si sente male dopo il decollo | l’aereo rientra ma il passeggero non ce la fa | morto 33enne Malore per la moglie

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Si trovava a bordo del volo Ryanair diretto a Lamezia Terme. Laè stata trasportata in ospedale Si trovava a bordo del volo Ryanair per Lamezia TermeSi trovava a bordo del volo Ryanair per Lamezia Terme