Un' altra figuraccia Pd sulla tragedia si Suviana | dem alla frutta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Adesso è ufficiale, definitivo. Il disastro diha un bilancio di sette morti accertati e quattro feriti gravi. Sono passati cinque giorni e solo ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco riescono a recuperare l'ultimo disperso. È vicinoturbina, al nono piano, «in una posizione che ritenevamo quella maggiormente probabile» (dice Giuseppe Petrone): si tratta di Vincenzo Garzillo. Napoletano, 68enne, mancava solo lui all'appello. Più o meno nelle stesse ore arriva la notizia (positiva, almeno quella) che l'operaio di 35 anni ricoverato in rianimazione al San'Orsola di Bologna, ferito pure lui dopo quello scoppio immane, è fuori pericolo. Si salverà. Eppur la gioia (immensa) dura un attimo: sul lago disi lavora ancora senza sosta, per mettere in sicurezza la struttura e permettere le perizie. Si lavora come ha fatto, ...