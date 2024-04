Movida selvaggia a Milano | i residenti fanno causa | 500 euro al mese per i disagi subiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Larischia di costare carissima al Comune. Sì, perché, come si legge in una delibera appena approvata dalla Giunta Sala, tredi corso Garibaldi, strada ormai famosa per la battaglia anti-rumore lanciata dagli inquilini del condominio al civico 104, si sono rivolti al Tribunale civile per ottenere il risarcimento del danno subìto "adelle immissioni sonore eccessive". I cittadini hanno anche quantificato il disturbo in termini economici: 29milaa testa, vale a dire 500alnel periodo compreso tra ottobre 2017 e agosto 2022. Non basta: ihanno pure chiesto ai giudici di costringere Palazzo Marino ad adottare "le misure più idonee per ristabilire al di sotto della soglia di tollerabilità le ...