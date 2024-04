“Grande Fratello” | la coppia nata al reality è in crisi | il gossip bomba

(Di sabato 13 aprile 2024) News tv. “”, lanelè in: il– Sono usciti insieme dalla Casa del “”, ma la loro relazione sarebbe già al capolinea. A lanciare l’indiscrezioneè stato, in una storia su Instagram, Amedeo Venza che ha riportato una confessione che l’ex gieffino avrebbe fatto ad un amico. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Antonella Fiordelisi e Nikita, amicizia finita per un messaggio: cosa è successo Leggi anche: Michele Bravi, il lieto annuncio sul fidanzato e il desiderio di avere un figlio Una relazioneal “” sarebbe già ad un punto di rottura. ...

Ha trionfato in questa edizione del Grande Fratello riuscendo a sbaragliare anche la preferita dal pubblico, Beatrice Luzzi. Perla Vatiero è riuscita a farsi apprezzare per la sua sincerità e ... (superguidatv)

Grande Fratello, la verità di Sonia Bruganelli: "La mia uscita dal reality fu romanzata" - Lunedì 8 aprile Sonia Bruganelli ha esordito come opinionista a L’Isola dei Famosi. Intervistata da Fanpage, l'opinionista della nuova edizione del reality show condotto da Vladimir Luxuria ha colto l ...comingsoon

Grande Fratello, Rosy Chin non si risparmia: “Io sono arrivata al GF come non famosa in tv, invece Perla e Beatrice…” - In una recente intervista, l'ex concorrente del Grande Fratello Rosy Chin si è lasciata andare ad una rivelazione inedita.tvdaily

Beatrice Luzzi lancia una frecciatina alla sua “acerrima nemica” Anita Olivieri - Beatrice Luzzi lancia una frecciatina alla sua "acerrima nemica" Anita Olivieri L'anomosità non accenna a diminuire ...ilvicolodellenews