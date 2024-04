L’allarme | “In alcune regioni le sale operatorie chiuderanno per carenza chirurghi”

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Fuori dalla sala operatoria di un ospedale pubblico italiano nel prossimo futuro potrebbe esserci un cartello con scritto: chiusa perdi. "E' uno scenario non improbabile quello che innei prossimi anni sile– avverte con allarme Marco Scatizzi, presidente Acoi (Associazioneospedalieri italiani), facendo il punto con l'Adnkronos Salute – Se in Liguria si sono iscritti alla Scuola di specializzazione in Chirurgia generale solo 4 laureati in Medicina, nei prossimi 5 anni la necessità di specialisti della regione, considerando i tanti colleghi che andranno in pensione, sarà molto più alta rispetto a 4 specializzandi. Questo scenario è riproducibile in tante altre ...