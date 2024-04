Due rapine da 150mila euro | market vesuviano rischia chiusura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ultima settimana hanno subìto due, con un danno di circa 150 mila, sono in piedi da circa 60 anni ma ora i supermercati del centro commercialespar Calce di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli,no di chiudere i battenti. A rendere nota la notizia è il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, in un comunicato. Il titolare, Gennaro, si legge nella nota di Borrelli, “è costretto a dormire nei locali su una sedia per difendere le proprie attività da eventuali assalti. I criminali diventano sempre più agguerriti e furbi tanto da riuscire a manomettere il sistema di protezione che fa fuoriuscire dei liquidi quando vengono manomesse le casse”. “Noi vogliamo soltanto che lo Stato ci tuteli e ci permetta di continuare ad investire e a lavorare ...