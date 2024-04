Uccise il padre e bruciò il corpo | assolto dalla Corte d’Assise | Incapace di intendere e di volere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Buggiano (Pistoia), 11 aprile 2024 – Dopo tre ore di camera di consiglio, laha pronunciato ieri la sentenza con cui è stato, per incapacità die dial momento del fatto, Simone Matteoni, 30 anni, cheilMassimiliano a coltellate per poi incendiarne ilnel tentativo di distruggerlo. Laha quindi disposto per Matteoni 15 anni di osservazione nella Rems (residenza per l’esecuzione di misure di pubblica sicurezza) vista la sua attuale pericolosità sociale. Una condizione che sarà rivalutata nel tempo. Anche il pubblico ministero Claudio Curreli, che aveva diretto le indagini dei carabinieri su questa tragedia, aveva chiesto l’assoluzione per incapacità di ...