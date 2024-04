Netanyahu | “Nessun cessate il fuoco senza il rilascio degli ostaggi Questa anche la posizione dell’amministrazione Biden”

(Di domenica 7 aprile 2024) “Ho detto chiaramente alla comunità internazionale: non ci sarà ililil ritorno”. Lo ha detto il premier israeliano Benjaminnella riunione di governo. “– ha aggiunto – è la politica del governo israeliano e accolgo con favore il fatto che l’amministrazioneabbia chiarito l’altro giorno chela sua”. “Vorrei chiarire ancora una cosa: non e’ Israele a impedire un accordo, ma Hamas. Le sue richieste estreme hanno lo scopo di porre fine alla guerra e lasciare intatta” la fazione islamica, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Spegnere Al Jazeera in Israele significa oscurare una preziosa testimonianza dei crimini di guerra che sta commettendo il governo di Netanyahu da 5 mesi e aggravare le violazioni della libertà di ... (ilfattoquotidiano)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di domenica 7 aprile, in diretta. L’Iran: «La vendetta è inevitabile, decideremo come e quando» (corriere)

Netanyahu, Nessun cessate il fuoco senza rilascio ostaggi - “Ho detto chiaramente alla comunità internazionale: non ci sarà cessate il fuoco senza il ritorno degli ostaggi”. Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu nella riunione di governo. “Q ...swissinfo.ch

Gaza, Netanyahu: «Nessun cessate il fuoco fino al ritorno degli ostaggi» - Il primo ministro israeliano all'inizio della riunione settimanale del gabinetto di guerra - LaPresse /CorriereTv ...video.corriere

Netanyahu, 'Israele resti unito, siamo vicini alla vittoria' - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha fatto un appello "all'unità del Paese" denunciando, in riferimento alle manifestazioni in tutta Israele contro la politica del governo, che "in queste ore u ...ansa