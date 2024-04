La guerra contro i parcheggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) La mobilità bolognese si è infilata in un trappolone. Non è la Città 30 (inutile tanto tutti vanno come prima), oppure i nuovi autovelox (solo per la cassa), no il trappolone è il taglio sistematico dei posti auto. si sa che a Palazzo sono "autofobici" , e non vanno a dormire felici se in giornata non hanno eliminato un congruo numero di posti auto facendo impazzire la gente. Infatti sanno che il miglior modo per inibire l'uso della macchina è il dilemma di dove poi metterla, sia per i residenti che per i pendolari. Quindi la vera battaglia consiste nel diritto di trovare uno, ma quando si girerà a vuoto per trovare un buco allora saremo caduti nel trappolone. Ultima cosa: è mai possibile che per girare sulle vie di Bologna piene di buche ci voglia un fuoristrada ? Roberto Schiavina