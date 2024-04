Bambini multati sul treno regionale | la discrepanza di regole sulla Metrobus continua a creare caos

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 aprile 2024) Problemi con la schedae tariffe diverse tra ATAC, COTRAL e Trenitalia:sulverso Roma.sul mezzo Trenitalia: problemi con la(credits Trainline) – Ilcorrieredellacitta.comI parametri dellacambiano a seconda della zona laziale in cui ci si trova. E’ la storia che racconta un genitore residente nel Lazio, multato su undi Trenitalia nonostante la tessera. La multa è arrivata aiche portava con lui quel giorno, tra Trenitalia, Cotral e Atac cambiano le fasce d’età per far viaggiare i piccoli gratuitamente. Una situazione che ha spinto l’uomo a fare ricorsovicenda. La confusione ...