Pellissier su Sartori | «Riesce a leggere ciò che ad altri sfugge»

(Di martedì 5 marzo 2024) Sergio, ex attaccante del ChievoVerona, ha parlato a Tuttosport esaltando Giovanni, uomo in più del Bologna Sergio, ex attaccante del ChievoVerona, ha parlato a Tuttosport esaltando Giovanni, uomo in più del Bologna. Le sue dichiarazioni:– «Giovanni pensa solo ed esclusivamente al lavoro, al bene della società per cui lavora. Non c’è distrazione che tenga: bisticcia anche con i suoi amici, con le persone a cui vuole bene, se di mezzo c’è il bene del club. È diretto, se deve dire qualcosa te la dice in faccia. Lo so bene io, che avevo un ottimo rapporto con lui… Beh, adesso il rapporto è ancora migliore! Proprio perché prima litigavamo in continuazione. Si discuteva di problematiche economiche e di tutti i generi. Non c’era amicizia che tenesse: lui stava ...