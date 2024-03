Paul Heyman sul suo ingresso nella HOF | “Ho ancora tante cose da fare nel wrestling”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 5 marzo 2024) Come vi abbiamo riportatogiornata di ieri,farà il suoWWE Hall Of Fame come parte della Classe 2024 in concomitanza con l’edizione n. 40 di WrestleMania. Un riconoscimento certamente meritato per quanto fatto in carriera, ma che non rappresenta un punto d’arrivo, anzi. Lo stessoha voluto precisare che intende rimanere nelbusinessa lungo. “Siamo solo all’inizio” Durante una intervista con il New York Post,ha commentato il suoHall Of Fame come parte della Classe 2024. Ecco le sue parole: “Mi ci sono voluti anni per capire questo business e per capire come interagire con il pubblico. Non ...