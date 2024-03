Lite nella notte al GF | Massimiliano attacca Rosy e Grecia | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 5 marzo 2024) Al termine della diretta del Grande Fratello di ieri sera, si sono accese delle forti discussioni all’interno della casa. Ormai siamo quasi in dirittura d’arrivo, e i concorrenti stanno mostrando continui segni di cedimento. Amicizie che sembravano indissolubili si stanno sgretolando, così come per le relazioni sentimentali, basti pensare a quanto accaduto ieri a Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Ad ogni modo, dopo la puntata è statoVarrese a dare di matto contro alcune concorrenti. Ecco. Lo scontro tradopo la puntata del GF Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF,Varrese ha litigato con Letizia Petris. Il concorrente è rimasto molto deluso da lei, sta di fatto che l’ha accusata di essere un’egoista, che usa le ...