Laura Pausini in WORLD TOUR WINTER 2024 | il 31 dicembre festeggerà il capodanno in Sicilia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 5 marzo 2024)triplica l’appuntamentono delA poche ore dai due sold out di Messina,triplica l’appuntamentono del: il 31ilal PalaRescifina. Il decimomondiale dell’artista italiana più premiata del mondo, che ha debuttato a New York lo scorso 27 febbraio 2023 con una straordinaria maratona di 24 ore in musica, e ha girato il mondo nel corso di tre leg di successo e pioggia di sold out nelle più importanti città d’Europa, ...