La vera genesi dei dossier | Mulè incalza Tizian | svelato il meccanismo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 5 marzo 2024) “Questo doppiopesismo non fa bene né al giornalismo né alla verità” Giorgionon ha nessun dubbio. Il vicepresidente della Camera dei deputati, intervenuto sul casoaggio ad Omnibus su La 7, non si è risparmiato dall'analizzare l'indagine della Procura di Perugia. “Io sono davvero l'ultimo a potersi indignare. I giornalisti da che mondo è mondo campano di fonti più o meno riservate e vivono nell'illecito – esordisce– Lo sport preferito di chi fa cronaca è violare il segreto istruttorio, che è quello che io mi sono divertito a fare per circa trent'anni”. Da giornalista con anni di esperienza,analizza quanto sta emergendo dalle indagini: “Qual è il problema che nasce su Striano e su questa storia? – si chiede – quando il rapporto con una fonte riservata diventa un rapporto che devia dal ...